US-Airlines warnen vor Chaos durch 5G-Ausweitung

US-Fluggesellschaften und Frachtflieger haben vor einer „katastrophalen“ Krise in der Luftfahrtbranche durch die Ausweitung des Mobilfunkstandards 5G gewarnt. Der ab Mittwoch geplante Einsatz des C-Band genannten Frequenzbereiches in den USA könnte viele Maschinen unnutzbar machen und dazu führen, dass Hunderttausende Amerikaner im Ausland strandeten und ein Chaos entstehe, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben mehrerer Konzerne.