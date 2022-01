„Mit PCR-Test kannst du Läufer leicht ausschalten“

In China gilt Ct-Wert 40

In der Debatte um den von China angeblich verlangten Ct-Wert von 40 nach Corona-Infektionen hatte sich zuletzt das Internationale Olympische Komitee zu Wort gemeldet. Ein Sprecher bestätigte diesen auch für die Teilnehmer an Winter-Olympia in Peking in China geltenden Richtwert. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Personen mit niedrigeren Ct-Werten nicht einreisen dürfen, ein Gremium wird jeden Fall einzeln prüfen.