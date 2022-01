Brand in Mehrparteienhaus: Bewohner gerettet

Kurz nach 15 Uhr bemerkte ein Passant am Hauptplatz in Deutschlandsberg eine leichte Rauchentwicklung am Dach bzw. im Bereich des Kamins eines Hauses. Auch eine zufällig vorbeifahrende Polizei-Streife wurde sogleich auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Beim Haus handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude, in welchem sich auch ein Lokal im ersten Stock befindet. Dieses war heute geschlossen. Unmittelbar darüber liegt eine Wohnung.