Zwei Hunde bei derselben Laterne ausgesetzt

„Die zwei Schäferhunde sind wahrscheinlich vom ,Weihnachtsgeschäft‘ übrig geblieben“, glaubt man im Tierheim St. Pölten, wo die beiden nun versorgt werden, an illegalen Hundehandel. Zufall wird es jedenfalls nicht sein, dass binnen weniger Tage die knapp ein Jahr alten Vierbeiner an derselben Laterne ausgesetzt wurden. Beide sind gechippt, aber nicht registriert. „Die Täter werden gewusst haben, dass sie die Tiere in diesem Alter jetzt nicht mehr verkaufen können“, erklärt Thomas Kainz vom St. Pöltner Tierschutzverein. Kainz ist überzeugt, dass die Hunde aus dem Ausland ins Land gebracht und dann wohl bei einem Zwischenhändler untergebracht wurden. „Wir kämpfen um eine lückenlose Aufklärung.“