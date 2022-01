Heftiger Sturz von Abfahrts-Star Goggia

Sofia Goggia geht in jedem Rennen volles Risiko. Damit hat sie die bisherigen drei Saison-Abfahrten im Ski-Weltcup gewonnen. Beim Rennen in Zauchensee war es aber zu viel Risiko. Die Italienerin stürzte nach zwei Zwischenbestzeiten und steht erstmals nach sieben Weltcup-Abfahrten nicht ganz oben am Podest.