Djokovic: Jetzt droht Ungemach von anderen Seiten

Djokovic bereitet schon Einspruch vor

Djokovic hatte am Donnerstag in der Rod Laver Arena trainiert, nachdem ein Gericht seine von den Grenzbehörden verfügte Ausweisung aufgehoben hatte. Einwanderungsminister Alex Hawke könnte den serbischen Impfskeptiker jedoch noch des Landes verweisen. Wie die Zeitung „The Age“ am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, wird Hawke frühestens am Freitag darüber entscheiden. Im Fall einer Ausweisung bereitet das Djokovic-Team - laut dem Medium - schon einen Einspruch vor.