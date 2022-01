Mildes Pandemie-Finale? | Härtere Blümel-Aufgabe

Ein Rekord - 17.006 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, so viele gab es noch nie. Noch hält sich die Aufregung darüber in Grenzen. Auch wenn die Prognosen noch weit über diese Zahl hinausgehen: Für Mitte nächster Woche sagt das Prognosekonsortium einen Tageswert von 24.000 neuen Fälle voraus, Höchstwerte bis 30.000 und sogar darüber werden als möglich erachtet. Unterdessen bleibt es auf den Corona-Stationen der Krankenhäuser, insbesondere den Intensivstationen, ruhig. In den Impfstraßen allerdings auch: Gestern wurden gerade einmal 5000 Erststiche vermeldet. So viel ist klar: Die Impfpflicht als Rute im Fenster bewegt so gar nicht zur Nadel. Wobei diese Pflicht, wie sich immer mehr abzeichnet , ohnehin zu einer „So-tun-als-ob-Impfpflicht“ zu werden droht, wie es „Krone“-Innenpolitiker Klaus Knittelfelder in seinem Kommentar heute so markig formuliert. Was bleibt uns als größte Hoffnung? Dass sich erfüllt, was manche Experten leise andeuten: Omikron als großes, aber mildes Finale der Pandemie.