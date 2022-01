Das sind Österreichs Top 5 Neubauprojekte

In der Wiener Donaustadt werden in der Lannesstraße provisionsfreie Mietwohnungen errichtet. Die Wohnflächen liegen zwischen 42m² und 94m². In jeder Wohnung gibt es eine private Freifläche in Form von Gärten, Balkonen und/oder Terrassen. Zusätzlich liegt in unmittelbarer Nähe die Erholungszone Lobau. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2023 geplant.