Shiffrin: Tränen nach Weltrekordsieg in Schladming

Einmal mehr hat Mikaela Shiffrin Geschichte geschrieben: Die US-Amerikanerin, die am Dienstag in Schladming von Platz fünf noch zum 73. Weltcupsieg stürmte, übertrumpfte Ingemar Stenmark und ist mit nun 47 Slalomsiegen Rekordhalterin. Niemand hat mehr Rennen in einer Disziplin gewonnen! Nach dem Rennen flossen bei Shiffrin die Tränen.