„Zu schlecht gefahren“: Olympiarätsel um ÖSV-Dame

„Umgekehrt ist sie am Ende wirklich gut gefahren. Und ein Spitzenresultat ist ein Spitzenresultat, das ist eindeutig“, machte Mitter der Tirolerin auch Hoffnung. „Bei Olympia geht es nur um die Podestplätze. Und wenn man da mal knapp dran war, dann ist das schon eine Berechtigung.“ Er müsse trachten, das beste Team an den Start zu bringen, betonte Mitter. Und bei elf Startplätzen in fünf Disziplinen müsse man auch die Balance halten. Anzuerkennen sei: „Chiara hatte eine schwere Phase. In Schladming hat sie gezeigt, wo sie wirklich hingehört.“