Gerüchteküche brodelt: Startet Hirscher in Kitz?

Dreimal hat Beat Feuz den Abfahrtsklassiker in seiner Schweizer Heimat in Wengen bereits gewonnen. Auch am Freitag und Samstag zählt der „Kugelblitz“ natürlich zu den absoluten Topfavoriten. Aber es gibt für Beat derzeit noch viel, viel wichtigere Themen als Wengen, Kitzbühel, Olympia & Co. Schließlich könnte für seine österreichische Freundin Katrin Triendl die Geburt des zweiten Kindes unmittelbar bevorstehen. „Wenn die Wehen einsetzen sollten, bin ich weg! Und in der Nacht wird das Handy auch nicht auf lautlos gestellt“, erzählt der allzeit bereite Feuz.