Diese Bilder bringen Djokovic in die Bredouille

Novak Djokovic hat seine Vorbereitung auf die Australian Open am Dienstag ganz normal fortgesetzt, obwohl nach wie vor unklar ist, ob der ungeimpfte Weltranglisten-Erste wirklich ab kommenden Montag beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an den Start gehen darf. Wie australische Medien am Dienstag berichteten, entspricht eine Angabe in seinem Einreiseformular nicht der Wahrheit. Djokovic war entgegen der Auskunft in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien auf Reisen gewesen. Bilder bringen ihn nun in die Bredouille.