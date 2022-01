Causa Djokovic: Star hat bei der Einreise gelogen!

Durch in sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos und Videos lässt sich nachvollziehen, dass der in Monaco lebende Sportler sich im fraglichen Zeitraum vor der Anreise nach Down Under sowohl in seiner Heimat Serbien wie auch in Spanien zum Trainieren aufgehalten hat. Inwiefern dies Einfluss hat auf die Entscheidung von Einwanderungsminister Hawke oder in diesem Zusammenhang relevant ist, ist noch unklar. Falsche Angaben auf dem Formular werden als schwerwiegendes Vergehen bezeichnet.