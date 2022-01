Polizei erwischt kroatischen Juwelierdieb

Der 40-Jährige hat 2018 in der slowenischen Hauptstadt Laibach zusammen mit einem weiteren Täter einen Juwelier überfallen. Vom slowenischen Gericht erhielt er daraufhin eine mehrjährige Strafe. Schon seit einiger Zeit arbeitete der Kroate aber als Saisonkraft in einem Gastgewerbsbetrieb in Leogang. Nach Zielfahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann nun bei seiner Arbeit festgenommen werden. Der 40-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht und wird in einem Auslieferungsverfahren dann nach Slowenien überstellt werden.