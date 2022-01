Maserati sorgt für Premiere - auch F1 ein Thema

Der ehemalige Formel-1-Rennstall Maserati wird ab 2023 als erster italienischer Automobilhersteller in der Formel E antreten. Deren Vorstandsvorsitzende Davide Grasso beschrieb diesen Schritt des 107 Jahre alten Unternehmens mit „Zurück in die Zukunft“. Die in Modena ansässige Marke gehört zur Holding Stellantis, die im vergangenen Jahr aus der Fusion von Fiat Chrysler und der französischen PSA hervorgegangen ist.