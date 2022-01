Auf Kult-Piste fahren Ski-Mädels dem Virus davon

Am Sonntag freute sich die Kärntnerin Truppe nach ihrem 7. Slalomrang in Kranjska Gora so richtig auf den Männer-Hang in Schladming. Dort, wo am Dienstag nach Kitzbühel immer die Herren-Techniker eine fantastische Show abliefern – das ist auch für die Mädels eine richtige Herausforderung.