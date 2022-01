Eine saubere Sache in der Seifenmanufaktur

Ein Schuss Lavendel, ein Hauch Minze und Zitrone. Garniert mit dem Duft von Fichte und Kiefer. So riecht es, wenn man die Seifenmanufaktur von Jochen Neururer in Umhausen betritt. Seit 2014 stellt der Ötztaler Naturkosmetik in Handarbeit her. „Die Mama war’s. Sie hat die Schätze der Natur immer zu nutzen gewusst und mich inspiriert“, erzählt der Oberländer, wie er als gelernter medizinischer Arzt-Assistent zum Seifensieden kam.