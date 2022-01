Raffls Stars verlieren Spiel in Schlusssekunden

Die Dallas Stars mit dem Kärntner Eishockey-Profi Michael Raffl haben in der NHL nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage bezogen. Nur 24 Stunden nach der erfolgreichen 3:2-Aufholjagd gegen die Pittsburgh Penguins waren die Texaner am Samstag bei den St. Louis Blues in der umgekehrten Rolle, unterlagen nach 1:0-Führung bis rund 50 Sekunden vor dem Ende noch in der regulären Spielzeit mit 1:2. Für Dallas ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Play-offs.