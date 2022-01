7405 neue Fälle, leichter Rückgang in Spitälern Kopieren

Wien verzeichnete die meisten Neuinfektionen mit 1960, gefolgt von Niederösterreich mit 1092, Tirol mit 1043 und Oberösterreich mit 981. In Salzburg wurden 887 neue Fälle gemeldet, in der Steiermark 609, in Kärnten 402, in Vorarlberg 327 und im Burgenland 104.