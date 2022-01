Von New York nach Hartberg: TSV holt Diarra zurück

Youba Diarra ist zurück in Hartberg! Der zentrale Mittelfeldspieler spielte im TSV-Bundesliga-Premierenjahr bereits für die Blau-Weißen aus der Steiermark und bildete damals mit Ivan Ljubic ein bärenstarkes Duo in der Zentrale. Der Mann aus Mali absolvierte allerdings nur zwölf Pflichtspiele für Hartberg, da er im Oktober 2018 einen Kreuzbandriss erlitt. Der Verletzungsteufel schlug leider in den Folgejahren nochmals zu. Ein weiterer Kreuzbandriss und eine Muskelverletzung zwangen Diarra erneut zu Pausen. Daher kam er in St. Pauli und zuletzt bei den New York Red Bulls in Summe nur auf elf Einsätze. Beim Hartberg will Diarra nun neu durchstarten.