Leoben: Perfekte Winter-Tour auf die Mugel

So bleiben Sie am richtigen Weg

Wir starten beim Winterparkplatz (722 m) im Niklasdorfergraben und orientieren uns an den gelben Wegweisern in Richtung Ochsenstall/Mugel. Es geht gleich bergauf entlang der Forststraße, am Sommerparkplatz vorbei bis zur Abzweigung Hüttenanger/ Rosseck. Wir bleiben geradeaus und kommen bei einem Jagdhaus vorbei.