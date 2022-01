Kraft „wie Moorhuhn, das nicht getroffen wird“

In der „Regenschlacht“ von Oberstdorf hat Stefan Kraft seine Form verloren. Als Klingenthal-Sieger und dank Extra-Einheit am Innsbrucker Bergisel hoffnungsvoll in die Vierschanzentournee gestartet, bewegte sich der Skisprung-Weltmeister nach der Ernüchterung vom Allgäu fortan statt in Richtung Top Ten außerhalb der Top 20. In Garmisch-Partenkirchen hatte er als 59. den Bewerb verpasst, und ließ in Bischofshofen die Ränge 23 und 24 folgen. Nun soll eine Weltcup-Pause helfen. „Ich hänge die ganze Zeit oben wie ein Moorhuhn, das nicht getroffen wird“, so Kraft.