St. Pölten: Wohnhausbrand fordert ein Todesopfer

Ein Todesopfer hat ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Nacht auf Freitag in St. Pölten gefordert. Vier Menschen konnten von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden, für eine 85-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden.