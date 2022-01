Dank & Anerkennung für Eveline Lehner zum Abschied

Mit der Übernahme durch die Mario Müller Privatstiftung wird nun ein neues Kapitel in der Geschichte der Cselley Mühle aufgeschlagen. Lehner wird sich in Zukunft vor allem auf ihre Arbeit als Keramikerin konzentrieren. „Ich bin überzeugt, dass sie als Künstlerin eine wertvolle Impulsgeberin des Kulturlebens im Burgenland bleiben wird“, so Doskozil.