Jakob Pöltl und Spurs siegen bei Popovich-Jubiläum

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 99:97 bei den Boston Celtics ihren Negativlauf von zuletzt vier Niederlagen gestoppt. Sie beschenkten damit auch Coach Gregg Popovich, der zum 2.000sten Mal bei den Texanern an der Seitenlinie stand. Jakob Pöltl steuerte acht Punkte, 14 Rebounds sowie je einen Assist, Steal und Block in 35:07 Minuten auf dem Parkett bei.