Er schaffte es vom Flüchtling zum Restaurantchef

Saad flüchtete 2015 aus Syrien. Seine Heimatstadt ist Latikia, Schauplatz des Bürgerkriegs. Über Griechenland und die Türkei verschlug es ihn nach Österreich. „Alle Menschen sind immer so nett zu mir gewesen“, sagt Saad. Binnen eines Jahres bekam er einen positiven Asylbescheid, arbeitete erst im Hotel Imlauer und dann im Sacher. Sein erstes eigenes Restaurant „Dubai Nights“ in Hallein musste er im Zuge der Coronakrise schließen. Nun will er gemeinsam mit Geschäftspartner Oliver Mitterlechner im „Levantine Taste“ neu durchstarten. „Ich werde hart arbeiten, etwas anderes kenne ich nicht“, lacht der 42-Jährige. Laufen die Geschäfte gut, will das Duo noch heuer eine zweite Filiale eröffnen.