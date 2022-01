Massig Schnee - und danach wird’s kitschig!

Bis zu 50 Zentimeter Schnee

„Nach anfangs gefrierendem Regen wird es Nachmittag mit Schneefall bis in die Niederungen losgehen“, prognostiziert Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst UBIMET. Vor allem der Oberkärntner Raum und die Karnischen Alpen werden mit Neuschnee eingedeckt, könnten bis zu 50 Zentimeter abbekommen. In den Niederungen wird es doch deutlich weniger. Für Villach werden 10 bis 20 Zentimeter, für Klagenfurt noch 10 Zentimeter erwartet. Am wenigsten (5 Zentimeter) sollte das Lavanttal abbekommen.