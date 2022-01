„Horror-Kreuzung“ wird vorerst nicht entschärft

Insgesamt steigt heuer das Budget für Neubau und Sanierung der Landesstraßen aber deutlich: von 53,5 auf 79,3 Millionen Euro. Großprojekte sind etwa die neue Ortsdurchfahrt in Weiz, die ins Finale geht, der zweite Teil der B20-Sanierung am Seeberg oder Straßenarbeiten entlang der „Klagemauer“ in Frohnleiten. Noch keine Budgetmittel vorgesehen sind für die Umfahrung Liezen sowie den Ausbau der B68 im Bezirk Südoststeiermark sowie der B70 im Bezirk Voitsberg.