Ex-Vize-LH Schickhofer bei Unfall verletzt

Das Unglück passierte am späten Dienstagabend: Michael Schickhofer, Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter und jetziger Prokurist bei der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG in Graz, hatte einen Termin mit Wirtschaftstreibenden in Gratkorn besucht. Nach der Veranstaltung fuhr der 41-Jährige alleine mit seinem Auto heim in Richtung Anger bei Weiz.