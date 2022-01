Kater „Jogi“ kehrt nach sieben Jahren wieder heim

Verängstigt und leicht verletzt saß der Kater am Neujahrstag vor der Wohnungstür einer Frau in Bruck an der Leitha. Sie brachte ihn ins Tierheim, wo die unglaubliche Geschichte von „Jogi“ ans Tageslicht kam. Denn der ausgelesene Chip spuckte eine Adresse im sieben Autostunden entfernten deutschen Baden-Württemberg aus. Mitarbeiter nahmen telefonisch Kontakt mit der Familie auf, die aus allen Wolken fiel. Denn „Jogi“, der dort 2009 als wenige Tage alte Samtpfote mit der Flasche aufgezogen worden war, war bereits 2014 verschwunden. Es wurde zwar intensiv nach ihm gesucht, doch an ein Wiedersehen glaubte man nicht mehr.