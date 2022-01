3319 Neuinfektionen und sieben Tote in 24 Stunden Kopieren

871 Corona-Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden in Wien gemeldet. In Tirol waren es 714, in Niederösterreich 516, gefolgt von Oberösterreich mit 351 Infektionen. 303 weitere Fälle gibt es in Salzburg und 255 in der Steiermark. Am wenigsten Corona-Neuinfektionen wurden in Kärnten mit 73 und Burgenland mit 56 Fällen gemeldet.