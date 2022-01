Corona-Cluster auf Forschungsstation in Antarktis

Virus zirkuliert trotz hoher Sicherheitsstandards

Der Cluster entstand trotz hoher Sicherheitsstandards. Den Angaben zufolge müssen alle Mitarbeiter, die zur Princess-Elisabeth-Station reisen, müssen geimpft und getestet sein. Außerdem müssen sie vor dem Flug in die Antarktis zehn Tage in Südafrika in Quarantäne. Trotzdem wurde am 14. Dezember ein Mitglied eines Teams, das eine Woche zuvor dort angekommen war, positiv getestet. Obwohl man die Neuankömmlinge unter Quarantäne stellte, zirkulierte das Virus munter weiter …