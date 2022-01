Heute hauen wir einmal richtig auf die Pauke!

Mit Pauken und Trompeten ins neue Jahr! Unter diesem Motto stehen einige Neujahrskonzerte, auch in der Bibel unterstreicht das Instrument freudige Ereignisse; beispielsweise die Befreiung des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten: Mirjam schlug auf die Pauke und tanzte vor ihnen her, heißt es in einem Lied. Psalm 150 ruft auf: Lobt ihn mit Pauken und Tanz!