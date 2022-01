Diese Neujahrsvorsätze haben die Promis

Zeit für Veränderung – das heißt es 2022 auch bei der Salzburger Prominenz. „Eigentlich bin ich nicht der Mensch für Neujahrsvorsätze, weil ich immer alles sofort umsetzen will. Aber dieses Jahr habe ich mir tatsächlich etwas vorgenommen: Und zwar bewusster zu leben“, so Moderatorin Kathi Wörndl. Vor allem das Handy will sie 2022 öfters mal weglegen.