23 Erdbeben erschütterten die Steiermark

Mit insgesamt 106 Ereignissen gab es 2021 in Österreich einen Rekord an verspürten Erdbeben – der Durchschnitt liegt bei 51 pro Jahr. Auch in der Steiermark war die Zahl extrem hoch: 23-mal waren Erschütterungen zu bemerken. Nur in Niederösterreich gab es mit 35 mehr seismische Aktivitäten.