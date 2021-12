Steirer von leichtem Erdbeben am Christtag geweckt

Unruhe in den Morgenstunden des Christtags: Ein leichtes Erdbeben erschütterte Samstagfrüh den Osten Sloweniens. Die Erdstöße wurden auch im Süden der Steiermark schwach bis deutlich gespürt - und rissen so den einen oder anderen Steirer wohl aus dem Schlaf. Berichte über Schäden an Gebäuden gab es bisher nicht und sind auch nicht mehr zu erwarten.