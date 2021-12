Ein Start voller Zuversicht

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Pandemie wird uns wohl auch in diesem Jahr beschäftigen. Dennoch gehen viele Vorarlberger voller Zuversicht ins das neue Jahr. Bischof Benno Elbs ist einer von ihnen. Im Interview erzählt Vorarlbergs Oberhirte was er den Vorarlbergern für das neue Jahr wünscht - nämlich, dass sie die Zuversicht und das Vertrauen nicht verlieren. „Bei allen Problemen ist es wichtig, dass man die Dinge, die Freude bringen, nicht vergisst - sei es die Kultur oder das Zusammensein von Menschen“, sagt der Bischof. Zudem verrät er, wie er den Silvester- und Neujahrstag verbringt oder wie er zu seinem Instagram-Account gekommen ist. Wer wissen will, wie sich die Aufgaben eines Rauchfangkehrers in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, dem sei die Geschichte von Robert Schneider ans Herz gelegt. Im leider letzten Teil seiner Serie „Altes Handwerk“ hat er Stefan Marte befragt, weshalb es den Menschen Glück bringt, wen sie auf Angehörige seiner Zunft treffen. Für 2022 wünsche ich Ihnen nicht nur viel Glück, sondern auch die von unserem Bischof beschriebene Zuversicht und das Vertrauen darauf, dass dieses Jahr eines wird, in dem das Positive deutlich überwiegt. Alles Gute wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen