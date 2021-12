Lungeninfarkt kostete einem Lkw-Lenker das Leben

Ein 59-Jähriger hat am Mittwoch am Steuer eines Sattelkraftfahrzeuges in Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf) einen Lungeninfarkt erlitten. Der Mann kam mit dem Gefährt auf der B138 von Fahrtrichtung Voitsdorf Richtung Kirchdorf von der Straße ab und nach 59 Metern in einem gepflügten Feld zum Stillstand.