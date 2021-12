Letzter Vorhang für Eveline Lehner

Jubiläumsbuch erinnert an alle Auftritte und Veranstaltungen

Mit dem Buch „45 Jahre Cselley Mühle - Spielplatz der Generationen“ erinnern sie und viele Weggefährten an Konzerte, Ausstellungen, Begegnungen und einzigartigen Momente. Mit der Neuübernahme durch die Müller Privatstiftung übergibt sie die Mühle nun in andere Hände, wird sich aber weiterhin ihrer Leidenschaft als Keramikkünstlerin widmen.