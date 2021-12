Nur noch fünf Tage Quarantäne für NFL-Profis

Die National Football League (NFL) hat vor den letzten beiden Spieltagen des Grunddurchgangs die Quarantäne-Dauer für positiv auf das Coronavirus getestete Profis ohne Symptome auf fünf Tage halbiert. Das gelte auch für nicht geimpfte Spieler, geht aus einer Mitteilung hervor, die die Liga am Dienstag an alle Teams schickte. Am Montag hatten sich 106 NFL-Profis im sogenannten Covid-Protokoll befunden - so viele wie noch nie vorher.