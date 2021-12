Hasenhüttl stoppt Tottenham, Bachmann-Elf in Krise

Southampton hat die ungeschlagene Serie in der englischen Fußball-Premier-League auf drei Partien ausgebaut. Die vom Steirer Ralph Hasenhüttl gecoachten „Saints“ erkämpften am Dienstag im St. Mary‘s Stadium gegen Tottenham ein 1:1. Weiter bergab ging es in der 20. Runde hingegen für Watford. Mit ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann setzte es für die Truppe von Trainer Claudio Ranieri ein Heim-1:4 gegen West Ham United und damit die fünfte Niederlage in Folge.