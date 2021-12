Nimm zwei ist das Motto des Erfolgs

Lag wohl auch daran, dass man nur einmal traf, Goalgetter Peter Schneider (mittlerweile 18 Saisontore und Liga-Toptorschütze) bereits in der ersten Minute das Ehrentor erzielt hatte. Nach der Partie lag man mit 27 Punkten aus 17 Spielen auf Platz vier. Ein echter Wendepunkt für die McIlvane-Crew. Seitdem schaffte man das Kunststück, in jeder einzelnen Partie mindestens zweimal zu treffen und in diesem Zusammenhang auch zu punkten – „Nimm zwei“ lautet seit bereits zwei Monaten das Erfolgsmotto der Bullen. Doch nicht nur punkte-, sondern auch trefferreich gestalten die Eisbullen ihre Auftritte. So netzten Raffl und Co. in den letzten acht Wochen 4,4 Mal pro Spiel. Da trifft es sich gut, dass heute (19.15) Schlusslicht Linz in den Volksgarten kommen „muss“.