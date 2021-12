Derby-Debakel: VSV-Vorstand droht Konsequenzen an!

Den Villacher SV hat das 1:9-Debakel am Sonntag im Derby der ICE Hockey League beim KAC sehr mitgenommen. „Das war eines VSV nicht würdig. Ich erwarte mir ab sofort von jedem Einzelnen vollen Einsatz und Kampfgeist, ansonsten wird es Konsequenzen geben“, sagte VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab. Chance zur Besserung bietet sich bereits am Dienstag (19.15 Uhr) im Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana. Da will der Liganeunte einen Negativtrend von drei Niederlagen in Folge stoppen.