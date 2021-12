Manchester United hat Austrianer auf dem Zettel

Zwei Tage später wurde die violette Leihgabe von RB Leipzig von der englischen „Sun“ als eines von vier deutschen „Wunderkindern“ genannt, die Ralf Rangnick zu Manchester United holen will. Der Trainer der „Roten Teufel“ kennt Martel aus Leipzig-Zeiten, Rangnick hatte in seiner Funktion als Bullen-Sportdirektor Martel mit 17 von Regensburg in die RB-Jugend geholt, jetzt soll er ihn wieder auf seinem Wunschzettel haben - und zwar ganz oben!