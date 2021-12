„Boxing-Day“-Sensation für Hasenhüttls „Saints“!

Schöne Weihnachtsüberraschung für Ralph Hasenhüttl und seinen FC Southampton: Ausgerechnet bei Spitzenklub West Ham United, gerade noch Tabellenfünfter in der Premier League, haben die „Saints“ des rot-weiß-roten Trainer-„Exports“ ihre Misserfolgsserie beenden können! Nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Remis durfte man sich am „Boxing Day“ über einen überraschenden 3:2-Sieg in London freuen …