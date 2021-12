Grazer Höhenflug - UBSC baut auf „heimlichen Star“

„Wir haben uns Jahr um Jahr steigern können“, blickt Headcoach Ervin Dragsic zurück. Fünf Jahre zählt der Marburger schon beim Verein. Aber wer ist dieser Ervin Dragsic? Ein ehemaliger Top-Basketballer! 18 Jahre als Profi spielte der Slowene in neun Ländern. „Mit Lasko haben wir in den 90ern Geschichte geschrieben, waren im Europacup-Viertelfinale“, so Dragsic, der in Ludwigsburg (D) der erste nicht-deutsche Kapitän war oder bei Le Mans (Fr) von Vincent Collet lernte, der jetzt das französische A-Team coacht.