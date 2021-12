Barcelona-Aus von Demir: Ziel ist nun Deutschland

Die heißeste Spur führt in die deutsche Bundesliga, wo gleich drei Vereine Interesse am technisch hoch veranlagten Demir zeigen sollen. An der Spitze Borussia Dortmund, die sich trotz starker finanzieller Einbußen durch entgangene Zuschauereinnahmen 10 Millionen Euro Ablöse wohl leisten kann. Als weitere Kandidaten gelten Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt mit ÖFB-Trainer Oliver Glasner. Die Tendenz, so hört man aus Insiderkreisen, gehe Richtung Deutschland.