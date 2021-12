Weitere Omikron-Fälle in Kärnten bestätigt!

Von 88 Patienten in Normalbetten sind 32 geimpft, von den 29 Personen, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, sind fünf geimpft. Kurath: „Bei den Impfdurchbrüchen handelt es sich generell um Personen höheren Alters bzw. um Personen mit Vorerkrankungen oder bestehende Medikationen, die die Impfwirkung reduzieren.“

Die Inzidenz in Kärnten liegt am Freitag bei 189,5, die höchste weist nach wie vor die Altersgruppe der sechs- bis 14-Jährigen mit 467,8 auf. In vier Bezirken, Feldkirchen, St. Veit, Spittal und Villach Land, steigt die Inzidenz und liegt mit 273,7 in Spittal am höchsten.