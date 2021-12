Ehe und Corona: Sie ist geimpft, ihr Mann nicht

„Nur ich darf über meinen Körper bestimmen“

Dennoch, bis vor einigen Wochen will Andreas G. - „trotz alledem“ überlegt haben, sich seinen ersten Stich zu holen: „Weil mich eine unserer Töchter in ihrer Angst, ich könnte schwer an Corona erkranken, fast schon dazu überredet hätte.“ Aber dann sei die Ankündigung zu der baldigen Impfpflicht gekommen. „Womit ich meine Idee verwarf. Denn niemand - und ganz sicher nicht der Staat - besitzt das Recht, über meinen Körper zu bestimmen.“ Antonia G. hat sich mit der Entscheidung ihres Mannes abgefunden: „Ich will ihn zu nichts zwingen.“