So schön singt die Austria „Stille Nacht“

Patrick Pentz und Marco Djuricin gaben das weltweit bekannte Weihnachtslied in Deutsch, Noah Ohio auf Englisch, Marvin Martins in Luxemburgisch, Can Keles auf Türkisch und Armand Smrcka auf Französisch zum Besten - wenn auch nicht immer in der richtigen Tonlage. Das war am Ende aber auch gar nicht wichtig. Über 1000 Fans hat der Weihnachtgruß der besonderen Art schon nach wenigen Stunden mit einem Like gefallen.